Федеральный конституционный суд Пакистана обязал государственные органы исполнить решение Верховного суда по делу уволенных работников и считать заявителей безусловно и надлежащим образом назначенными работниками-бенефициарами, сообщает The Express Tribune.

Обязательность судебных решений

В 10-страничном решении, автором которого стал судья Али Бакар Наджафи, суд подчеркнул, что исполнение судебного вердикта является конституционной обязанностью, а не вопросом доброй воли исполнительной власти. По мнению суда, игнорирование или затягивание исполнения решения означает вызов самим основам правовой системы.

Коллегия из трех судей во главе с председателем суда Амин-уд-Дином Ханом рассматривала вопрос об исполнении решения Верховного суда. Суд отметил, что неисполнение вердиктов создает опасный прецедент, может нарушить баланс между авторитетом суда и защитой прав, а также подорвать общественное доверие к судебной системе.

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Дело работников

В декабре 2021 года Верховный суд Пакистана, действуя по собственной инициативе, восстановил тысячи государственных работников, которых уволили после его предыдущего решения об отмене закона 2010 года о восстановлении уволенных работников.

Федеральный конституционный суд поставил вопрос, было ли решение от 17 декабря 2021 года исполнено в полной мере и может ли его неисполнение представлять собой неуважение к суду. Суд также указал, что условия для работников-бенефициаров были отменены или ослаблены соответствующим ведомством из-за истечения времени и его бездействия, а не по вине самих работников.

Суд выразил обеспокоенность бездействием работодателей, однако отметил, что на данном этапе воздержится от более активных действий с учетом общих обстоятельств.

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