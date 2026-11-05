Федеральный конституционный суд Пакистана приостановил рассмотрение в Высоком суде Пешавара дел о задержании членов и активистов партии PTI в соответствии с ордонансом о поддержании общественного порядка (MPO). Решение было принято после введения чрезвычайного положения и правления губернатора в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает Dawn.

Решение конституционного суда

Соответствующее распоряжение вынесла коллегия из двух судей во главе с главным судьей Аминуддином. В ее состав также вошел судья Амер Фарук.

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Обжалование промежуточного освобождения под залог

Коллегия рассмотрела ряд петиций, в которых оспаривается промежуточное освобождение задержанных под залог. Высокий суд Пешавара предоставил его при условии внесения залоговых обязательств в размере 100 тысяч пакистанских рупий за каждого задержанного.

Следующее слушание по этим делам в Высоком суде Пешавара было назначено на 12 ноября. Ранее суд вынес промежуточные решения, поскольку власти провинции не предоставили отчет с объяснением причин и обстоятельств задержания активистов PTI.

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