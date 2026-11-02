Избирательный суд в Блумфонтейне, ЮАР, постановил убрать имя Сивуйиле Джаквина Тшикилы из списка кандидатов партии «Борцы за экономическую свободу» (EFF) в округе №03 муниципалитета Реймонд Мхлаба в Восточно-Капской провинции. Суд обязал Независимую избирательную комиссию ЮАР (IEC) исключить возможность голосования за него на местных выборах в среду, сообщает TimesLIVE.

Заявление об отсутствии согласия

Судья Модиба Шонгве отметил, что дело Тшикилы является необычным: в других подобных спорах заявители добивались внесения своих имен в списки кандидатов, тогда как Тшикила просил исключить его из списка из-за отсутствия согласия.

По данным суда, Тшикила покинул EFF еще до того, как партия подала его имя. Он заявил, что лишь 16 сентября узнал о выдвижении партией, членом которой уже не являлся. Бывший местный лидер EFF в районах Аматхоле и КваМакома утверждал, что не соглашался участвовать в выборах, не подписывал номинационные документы и не давал партии разрешения использовать его имя.

Тшикила также заявил суду, что считает документы о его выдвижении поданными мошенническим путем. Согласно решению, он обратился в полицию в КваМакоме с заявлением о возможной подделке документов и мошенничестве.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция EFF и новые бюллетени

EFF не оспаривала заявление Тшикилы и не предоставила суду объяснений, почему его имя оказалось среди кандидатов. Суд подчеркнул, что политическая партия не может принуждать человека баллотироваться без его согласия, поскольку это может нанести ущерб его достоинству и подвергнуть его публичному вниманию и возможным нападкам.

Региональный координатор EFF в Восточно-Капской провинции Вероника Менте заявила, что не будет комментировать решение, пока не ознакомится с ним. В то же время, по ее словам, партия получила информацию, что Тшикила сначала принял выдвижение, а затем отозвал свою кандидатуру после истечения срока внесения изменений в списки IEC. Она также заявила, что, по данным партии, его членство в EFF оставалось активным.

Суд постановил напечатать новые бюллетени для округа №03, если это возможно до начала специального голосования в понедельник. Заместитель руководителя коммуникаций IEC Дэвид Мандаха сообщил, что комиссия уже перепечатала 4 200 бюллетеней без имени Тшикилы.

Читай нас в