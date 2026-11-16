Суд в США выдал ордер, временно передающий федеральным чиновникам контроль над танкером Atlantic Asphalt после его столкновения с пришвартованным круизным судном American Heritage в Новом Орлеане. Иск подал Совет комиссаров порта Нового Орлеана, заявивший как минимум о 1 млн долларов ущерба для терминала, сообщает Taipei Times.

Расследование столкновения

По данным Береговой охраны США, танкер, вероятно, потерял управление, однако точная причина аварии пока не установлена. Судно длиной 160 метров ходит под флагом Маршалловых Островов. Его отбуксировали с места происшествия.

Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщил, что регистратор данных рейса танкера был обнаружен. Группа из 16 специалистов должна провести неделю в Новом Орлеане, расследуя инцидент. Предварительный отчет ожидается в течение 30 дней, а окончательный — через 18–24 месяца.

Владельцем Atlantic Asphalt является Nave Shipping SA, зарегистрированная в Монровии, Либерия, свидетельствуют данные Международной морской организации. По информации сервиса MarineTraffic, Nave Shipping является дочерней структурой китайской государственной корпорации China State Shipbuilding Corp.

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Пассажиры в воде

Все 197 пассажиров и членов экипажа American Heritage, а также экипаж танкера выжили. В больницу доставили 32 человека, в том числе двух полицейских, оказавшихся в воде после резкого крена круизного судна. Критических травм не зафиксировали, в субботу в больнице оставались восемь человек.

Круизное судно по-прежнему лежит на боку возле терминала на реке Миссисипи. Капитан Береговой охраны США Мелани Бернем заявила, что его перемещение может занять несколько недель. Прежде всего спасатели должны безопасно удалить с судна 60 500 литров топлива.

Пассажир Джо Кнаб рассказал телеканалу WDSU-TV, что перед столкновением услышал несколько гудков танкера. После удара судно начало крениться, а затем резко легло на бок, из-за чего он и около 100 других пассажиров и членов экипажа оказались в Миссисипи. Помощь им оказывали операторы буксиров, капитаны других круизных судов, находившиеся поблизости работники и полиция.

Начальница портовой полиции Нового Орлеана Мелани Монтролл считает, что спасательные жилеты, которые пассажиры надели перед эвакуацией, стали важным фактором успешного спасения. American Heritage завершал восьмидневный круиз с несколькими остановками вдоль Миссисипи.

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