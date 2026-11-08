Высокий суд Пешавара в Пакистане снял с рассмотрения все конституционные иски, оспаривающие введение чрезвычайного положения и губернаторского правления в провинции Хайбер-Пахтунхва, а также аресты по ордонансу о поддержании общественного порядка. Об этом сообщает The Express Tribune.

Ограничение юрисдикции суда

Накануне Федеральный конституционный суд лишил Высокий суд Пешавара юрисдикции по делам Хайбер-Пахтунхвы, поданным после 12 октября, в том числе касающимся чрезвычайного положения и губернаторского правления. Еще 5 ноября он запретил суду рассматривать дела об арестах в соответствии с ордонансом о поддержании общественного порядка.

До этого Высокий суд Пешавара освободил под залог 23 активистов партии Pakistan Tehreek-e-Insaf, задержанных по статье 3 ордонанса о поддержании общественного порядка. Суд также запросил объяснения у губернатора и спикера по делу о губернаторском правлении в провинции.

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Административный комитет Высокого суда Пешавара издал официальное уведомление во исполнение решений Федерального конституционного суда. Он постановил не назначать к слушанию иски, поданные 12 октября или позднее, а заявления по статье 199 Конституции вернуть заявителям. Истцам рекомендовали обратиться в надлежащий орган для получения правовой защиты.

Какие иски сняли с рассмотрения

Среди снятых были заявления об установлении местонахождения главного министра Хайбер-Пахтунхвы Сохаила Африди, спикера провинциальной ассамблеи Бабара Салима Свати и президента провинциального отделения партии Pakistan Tehreek-e-Insaf Джунаида Акбара. В суде также находились иски, поданные председателем PTI барристером Гохаром Али Ханом, лидером оппозиции в Национальной ассамблее Махмудом Ханом Ачакзаем, Советом адвокатов Хайбер-Пахтунхвы, председателем Национального демократического движения Мохсином Даваром и депутатом Шанданой Гульзар.

11 октября президент Асиф Али Зардари одобрил рекомендацию премьер-министра Шехбаза Шарифа ввести чрезвычайное положение и губернаторское правление в соответствии со статьями 232 и 234 Конституции. Федеральные власти сослались на ухудшение ситуации с безопасностью, рост числа террористических атак и, по их оценке, недостаточное сотрудничество провинциальной администрации в борьбе с терроризмом. Исполнительные полномочия передали губернатору Фейсалу Кариму Кунди, а чрезвычайные меры ввели в 12 округах.

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