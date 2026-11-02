Верховный суд Южной Австралии назначил дополнительное психиатрическое заключение по делу Тамики Чессер, обвиняемой в убийстве своего партнёра Джулиана Стори. Как сообщает ABC News, обвинение и защита совместно попросили оценить психическую способность обвиняемой и её пригодность к участию в судебном процессе.

Обвиняемая не признала вину

Чессер приняла участие в заседании по видеосвязи. Она не признала вину в убийстве Стори и уничтожении его останков с целью воспрепятствовать правосудию.

Прокурор Эйлиш Нун сообщила суду, что защита недавно передала заключение частного психиатра, датированное ноябрём 2025 года. По её словам, в нём указано, что Чессер не способна предстать перед судом и предварительно психически неспособна совершить вменяемые ей деяния.

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Слушание продолжат в феврале

Ожидается, что новое заключение подготовят в течение четырёх-пяти месяцев, хотя суд услышал, что этот срок может быть сокращён примерно до трёх месяцев. Судья Адам Кимбер назначил следующее слушание на февраль.

Расчленённое тело Джулиана Стори нашли в доме пары в Порт-Линкольне на полуострове Эйр в июне 2025 года после прибытия экстренных служб на сообщение о пожаре. Через месяц голову 39-летнего мужчины нашли в кустарнике к востоку от города.

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