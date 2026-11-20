Верховный суд Южной Кореи отменил 15-летний приговор бывшему премьер-министру Хан Док Су по делу о его роли во введении военного положения в 2024 году и направил производство на новое рассмотрение в Высокий суд Сеула. Об этом сообщает The Japan Times.

Часть приговора пересмотрят

Верховный суд пришел к выводу, что доказательств недостаточно для подтверждения одного из эпизодов осуждения Хана за мятеж. В заявлении суда отмечается: чтобы привлечь человека к ответственности за выполнение ключевых функций во время мятежа, необходимо строго доказать его намерение подорвать конституционный строй.

Речь, в частности, идет о предложении Хана созвать министров перед объявлением военного положения. Как указывается в материалах дела, это должно было создать видимость того, что решение тогдашнего президента Юн Сок Ёля обсуждалось правительством. Верховный суд постановил, что по этому эпизоду нет достаточных доказательств намерения Хана подорвать конституционный строй.

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Часть выводов осталась в силе

В то же время Верховный суд оставил в силе вывод о роли Хана в мятеже после объявления военного положения. Речь идет о попытках получить подписи членов правительства и обсуждении планов блокирования парламента, а также отключения электро- и водоснабжения отдельных СМИ.

В январе Хана приговорили к 23 годам лишения свободы. В мае апелляционный суд сократил срок до 15 лет, сославшись, в частности, на более чем 50 лет его работы на государственной службе до объявления военного положения. Это решение обжаловали и защита, и прокуратура. Хан, которому 77 лет, находится под стражей с января и отрицал, что поддерживал или помогал введению военного положения.

Военное положение, объявленное Юн Сок Ёлем в 2024 году, длилось около шести часов: депутаты от оппозиции проголосовали за его отмену. В апреле 2025 года Конституционный суд отстранил Юна от должности после импичмента. На досрочных президентских выборах через два месяца победил Ли Чжэ Мён.

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