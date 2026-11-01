Сеульский административный суд в Южной Корее признал харассментом на рабочем месте высказывание высокопоставленной чиновницы, которая посоветовала сотруднице поручить уход за ребенком мужу. Сотрудница просила ежегодный отпуск, чтобы ухаживать за ребенком. Суд отклонил иск чиновницы об отмене дисциплинарного взыскания, сообщает Korea Herald.

Взыскание за несколько эпизодов

Кадровая комиссия районной администрации Сеула первоначально назначила чиновнице снижение зарплаты на два месяца из-за нескольких случаев харассмента на рабочем месте. После обжалования апелляционная комиссия правительства Сеула сократила срок взыскания до одного месяца. Суд оставил это решение в силе.

Согласно материалам дела, чиновница делала резкие замечания нескольким сотрудникам. Во время рабочего брифинга она сказала одному из них не пытаться ничего ей объяснять. Другого сотрудника она спросила, когда он пришел на работу, хотя он прибыл вовремя.

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Оценка суда

Суд пришел к выводу, что запрет сотруднику давать объяснения выходил за пределы допустимых рабочих указаний, создавал чрезмерное давление и негативно влиял на рабочую среду. Замечание о якобы опоздании, по мнению суда, оказывало на сотрудника давление, чтобы он приходил раньше официального начала рабочего дня.

Отдельно суд отметил, что совет сотруднице поручить ребенка мужу удерживал ее от реализации права на ежегодный отпуск по законной причине. Чиновница утверждала, что ее слова касались ненадлежащего выполнения поручений или были обычными рабочими разговорами, однако суд не принял эти аргументы, оценив высказывания в общем контексте.

Также суд отклонил утверждение чиновницы о том, что принудительный отпуск во время расследования кадровой комиссии ограничил ее возможности защищаться. Суд не выявил процедурных нарушений и признал взыскание не чрезмерным с учетом необходимости предотвращать харассмент на государственной службе.

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