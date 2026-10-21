Апелляционный суд Сингапура отклонил апелляцию сына покойного Чен Мен Куна, который требовал признать недействительным брак отца с гражданкой Вьетнама Данг Лан Ань, заключённый в 2011 году. По данным Channel NewsAsia, поскольку мужчина умер без завещания, его жена может претендовать на половину наследства.

Решение большинством голосов

Сын умершего Чен Цзе Цзуен просил признать брак фиктивным и не допустить Данг Лан Ань к наследованию. Двое из трёх судей Апелляционного суда — Дебби Онг и Анг Чен Хок — пришли к выводу, что суд не может признавать брак недействительным по основаниям, которых нет в Женской хартии Сингапура.

Судьи отметили, что мотивы, которые могут считаться ненадлежащими, не являлись отдельным основанием для аннулирования брака. Законодательные изменения, согласно которым браки по договорённости, заключённые с 1 октября 2016 года, являются недействительными, нельзя применять к браку, заключённому в 2011 году.

Главный судья Сундареш Менон высказал особое мнение. По его убеждению, брак следовало признать недействительным, поскольку он был заключён не на основании действующей брачной лицензии в понимании законодательства. Однако эта позиция осталась в меньшинстве.

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Обстоятельства дела

Чен Мен Кун женился на Данг Лан Ань 26 января 2011 года. Как установил суд, он не сообщил о браке семье, не жил с женой и продолжал проживать с сестрой. До брака мужчина испытывал финансовые трудности и подвергался преследованию со стороны кредиторов-ростовщиков.

Менее чем через год после брака Чен Мен Кун умер от рака. Семья узнала о браке в марте 2012 года из письма Управления по вопросам несостоятельности и государственного доверительного управления. В июле 2024 года иммиграционная служба сообщила семье, что Данг Лан Ань была депортирована за нарушение иммиграционного законодательства ещё в 2011 году.

Активы умершего преимущественно состояли из его 14-процентной доли в квартире Housing Board и средств в Центральном сберегательном фонде. При этом Апелляционный суд не принимал отдельного решения об управлении или распределении наследства, поскольку этот вопрос не рассматривался в рамках апелляции.

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