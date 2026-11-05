Верховный суд штата Квинсленд в Австралии отменил решение Земельного суда, которым была ликвидирована 100-метровая охранная зона возле культурно значимых мест коренного народа олкола на золотодобывающем проекте Alice River. Суд постановил вернуть дело на рассмотрение в Земельный суд.

Как сообщает ABC News, охранная зона запрещала любую деятельность в пределах 100 метров от важных культурных объектов. Проект Alice River расположен примерно в 300 километрах к северо-западу от города Кэрнс в штате Квинсленд.

Традиционных владельцев не привлекли

Судебный пересмотр инициировала корпорация Ut-Alkar Aboriginal Corporation — доверенная организация носителей титула коренного народа олкола. Она заявила, что не имела возможности быть заслушанной в производстве по отмене ограничений.

Судья Джеймс Генри установил, что Ut-Alkar не получила разумной возможности изложить свою позицию. По его мнению, существовала реалистичная возможность иного решения, если бы представители традиционных владельцев участвовали в деле. Корпорацию не уведомили о производстве, а о решении Земельного суда она узнала через неделю после его вынесения.

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Изменение позиции департамента

Экологический департамент штата ранее дважды отклонял заявления горнодобывающей компании Broken Hill Gold Limited об отмене охранной зоны. Однако во время апелляции компании департамент подал в Земельный суд совместные с ней материалы в поддержку отмены ограничений.

Судья назвал некоторые утверждения в совместных представлениях явно противоречивыми. Ранее департамент отмечал, что отмена зоны может негативно повлиять на культурные объекты, а потенциальные ограничения прав олкола перевешивают возможную выгоду для компании. В совместном представлении стороны заявили, что нет доказательств того, что 100-метровая зона была чем-то большим, чем произвольное ограничение.

Broken Hill Gold сообщила, что принимает выводы суда, но сохраняет позицию, согласно которой охранная зона не была нужна для защиты наследия коренных народов. Компания также заявила, что ее рабочие программы предусматривают защиту культурного наследия.

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