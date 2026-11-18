В США судья Джилл Отаке отменила письмо Национальной службы морского рыболовства, которое разрешало провести продажу прав на аренду участков морского дна возле Американского Самоа для добычи полезных ископаемых. Судья пришла к выводу, что при рассмотрении в соответствии с Законом США о видах, находящихся под угрозой исчезновения, администрация президента Дональда Трампа не оценила надлежащим образом возможное влияние морской добычи.

Оценка влияния добычи

Как сообщает The Hill, Отаке отметила, что Национальная служба морского рыболовства рассмотрела только предварительные последствия продажи прав на аренду. При этом служба не попыталась оценить другие этапы, в том числе непосредственно саму добычу, говорится в решении.

Судья назвала консультацию службы ограниченной, ускоренной и неформальной. Она отменила письмо, позволявшее продолжить процедуру продажи. В то же время решение прямо не отменяет саму продажу прав на аренду, поэтому на момент публикации было неясно, попытается ли администрация Трампа провести аукцион, запланированный на четверг.

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Представитель Администрации морских минералов, которая должна была провести продажу, сообщил The Hill, что ведомство ознакомилось с судебным решением и работает над вопросами, поднятыми судом.

Риски для участников торгов

В другом связанном деле, где оспаривается сама продажа прав на аренду, Отаке указала: если администрация продолжит процедуру после отмены письма, потенциальные участники торгов будут знать об установленном судом нарушении Закона о видах, находящихся под угрозой исчезновения.

Адвокат природоохранной организации Earthjustice Дэвид Хенкин, представляющий группы, стремящиеся заблокировать добычу, заявил, что это является предостережением для покупателей: договоры аренды впоследствии могут быть отменены судом. Администрация Трампа объявила о первой такой продаже возле Американского Самоа в прошлом месяце, объяснив инициативу потребностью США в критически важных минералах для энергоэффективности, обороны и внутренних цепочек поставок.

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