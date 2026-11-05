Суд Европейского Союза отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG и оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о применении газовых правил ЕС. Это означает, что к участкам газопроводов из третьих стран, расположенным на территории или в территориальных водах государств-членов, будут применяться правила внутреннего газового рынка Евросоюза.

Спор о директиве

Как сообщает Interia, дело касается изменений в директиве ЕС 2019 года, которые распространили правила внутреннего рынка природного газа на трубопроводы из третьих стран. Они предусматривают разделение функций владельца и оператора газопровода, а также возможность доступа к инфраструктуре для других компаний, желающих покупать газ.

Nord Stream 2 AG является швейцарской дочерней структурой российского концерна «Газпром», ответственной за строительство и эксплуатацию Nord Stream 2. Компания заявляла, что не должна подпадать под новые требования, поскольку строительство газопровода началось до их вступления в силу.

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Рассмотрение дела

В мае 2020 года Суд ЕС отклонил иск компании. Nord Stream 2 AG обжаловала это решение, а в июле 2022 года Суд Европейского Союза признал иск частично приемлемым, отменил постановление Суда ЕС и передал дело на новое рассмотрение.

В ноябре 2024 года Суд ЕС вновь отклонил иск. Он пришел к выводу, что применение права ЕС к части Nord Stream 2 на территории или в территориальных водах государства-члена помогает избежать искажения конкуренции и негативных последствий для безопасности поставок. Суд Европейского Союза также отметил, что институты ЕС не давали компании заверений в том, что правила газового рынка не будут к ней применяться, и согласился с выводом о необходимости избегать правовых пробелов.

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