Апелляционный суд США разрешил президенту Дональду Трампу вновь попытаться передать дело о выплатах за молчание из суда штата в федеральный суд. Коллегия из трёх федеральных судей в Манхэттене вернула этот вопрос на рассмотрение федерального окружного суда, сообщает The Independent.

Повторное рассмотрение вопроса

Трампа признали виновным в суде штата на Манхэттене. Ранее его адвокаты безуспешно пытались передать дело в федеральную юрисдикцию. Судья Элвин Хеллерстайн, который до этого рассматривал вопрос о передаче производства, умер в прошлом месяце. Апелляционный суд постановил, что следующий судья должен позволить Трампу вновь изложить аргументы по этому ходатайству.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обжалование приговора

Юридическая команда Трампа продолжает добиваться отмены его обвинительных приговоров более чем через два года после решения присяжных в Нью-Йорке. Присяжные признали его виновным по 32 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации в рамках схемы сокрытия компрометирующих историй о его отношениях накануне выборов 2016 года.

Дело касалось выплат актрисе фильмов для взрослых, чтобы она не делала публичных заявлений о сексуальных отношениях с Трампом. В случае передачи производства в федеральный суд Трамп сможет попытаться добиться закрытия дела, ссылаясь на президентский иммунитет.

Читай нас в