Апелляционный суд США четвертого округа постановил, что штат Мэриленд может применять закон штата об азартных играх к платформе рынков прогнозов Kalshi. Решение было принято большинством в два голоса против одного, хотя судьи разошлись в юридическом обосновании этого вывода, сообщает CNBC.

Это решение стало неудачей для Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), которая считает, что обладает исключительными полномочиями по регулированию рынков прогнозов. По данным издания, CFTC подала иски против 12 штатов, защищая эту позицию.

Иски штатов и действия регулятора

Генеральный прокурор штата Юта Дерек Браун 28 октября предъявил 14 уголовных обвинений Kalshi и ее основателям Тареку Мансуру и Луане Лопес Ларе. Он утверждает, что компания нарушила закон штата, запрещающий азартные игры. Согласно судебным документам, основатели Kalshi должны лично явиться в Суд третьего округа Юты 4 декабря.

В отдельном гражданском иске от 20 октября штат Юта также указал в качестве ответчика институционального маркет-мейкера Susquehanna International Group вместе с Kalshi. В Луизиане 12 ноября судья штата выдал временный запретительный судебный приказ против нескольких компаний рынков прогнозов. На следующий день CFTC подала иск против Луизианы, а отдельно обратилась в суд против Арканзаса после гражданских правоприменительных действий штата в отношении Kalshi.

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Ранее, в апреле, федеральный судья заблокировал уголовное дело против Kalshi, которое генеральный прокурор Аризоны Крис Мейз подала в марте.

Контракты и позиция Конгресса

CFTC также усилила надзор за так называемыми рынками упоминаний, где участники спекулируют на том, что человек скажет во время выступления или трансляции. Регулятор считает такие контракты уязвимыми для манипуляций. В середине ноября комиссия приостановила сертификацию рынков, связанных со словами президента Дональда Трампа.

Сенат США одобрил двухпартийный законопроект, который запретил бы зарегистрированным в CFTC субъектам предлагать контракты относительно терроризма, убийств, войны или военных операций. Документ также запретил бы контракты, результат которых, как можно обоснованно ожидать, зависит от смерти человека.

В целом рынки прогнозов потерпели три поражения и одержали одну победу на уровне апелляционных судов. CNBC отмечает, что вопрос о том, могут ли штаты или федеральные власти регулировать контракты на спортивные события, вероятно, рассмотрит Верховный суд США.

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