Федеральный судья США на две недели запретила администрации президента Дональда Трампа начинать строительство предложенной мемориальной арки высотой 250 футов, или 76 метров, в Вашингтоне. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Временный запрет суда

Судья окружного суда США Таня Чуткан выдала временный запрет вскоре после того, как проект получил ключевое одобрение комиссии. По данным издания, план триумфальной арки поддержали восемью голосами против четырех.

Решение стало препятствием для одного из наиболее заметных проектов Трампа по переустройству столицы США в соответствии с его видением.

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Аргументы администрации

Администрация Трампа утверждает, что Конгресс более 100 лет назад одобрил сооружение памятника на этом участке. В то же время, по данным DW, тогдашний план предусматривал две большие колонны, которые должны были символизировать северные и южные штаты времен Гражданской войны в США, а не арку.

В постановлении Чуткан отметила, что маловероятно, чтобы столетний закон, который не применяла ни одна предыдущая администрация, предоставлял полномочия возвести 76-метровую арку в одном из главных мест столицы США.

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