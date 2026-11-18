Федеральный судья Джессика Кларк в Манхэттене, США, вынесла оправдательное решение в отношении Антона и Джеймса Перайре-Буэно. Их обвиняли в мошенничестве с использованием средств электронной связи, сговоре с целью такого мошенничества и сговоре с целью отмывания денег. Как сообщает CoinDesk, решение от 16 ноября 2026 года завершило первое уголовное дело правительства США, касающееся практики максимального извлечения стоимости, или MEV, в сети Ethereum.

Схема операции

По версии обвинения, в апреле 2023 года братья получили около $25 млн за 12 секунд, проведя операцию против торговых ботов Ethereum. Они разместили восемь транзакций-приманок, чтобы привлечь внимание ботов для так называемых сэндвич-операций. Такие программы покупают токены перед крупной заявкой другого трейдера, а после роста цены продают их.

Когда подошла очередь валидатора братьев, реле Ultrasound предложило ему блок с транзакциями ботов. Валидатор подписал заголовок блока, в котором два важных поля были установлены на ноль, поэтому такой блок не мог быть действительным. Реле не проверило эти поля и передало содержимое блока. Согласно судебному постановлению, братья сформировали собственный блок: оставили в нем покупки ботов, но заменили транзакции-приманки продажами токенов, которые боты только что приобрели.

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Потери ботов оценивались примерно в $25 млн, тогда как валидатор братьев получил штраф примерно в 1 ether.

Позиция суда

Кларк пришла к выводу, что обвинение не доказало наличие существенного ложного заявления — необходимого элемента мошенничества с использованием средств электронной связи. Она отметила, что размещение транзакции в открытой очереди Ethereum не было обещанием включить ее в блок. Реле также не проверило сфальсифицированные поля, поэтому они не повлияли на его поведение.

Судья описала Ethereum как среду без доверия, с высоким уровнем противостояния и без условий использования. Она подчеркнула, что суд оценивал юридическую квалификацию действий, а не их моральность. В ноябре 2025 года присяжные не смогли прийти к вердикту, после чего Кларк объявила судебное разбирательство недействительным. Новое решение также предусматривает закрытие дела.

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