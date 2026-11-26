Федеральный суд США признал нарушающим Закон об исчезающих видах план администрации президента Дональда Трампа передать в аренду участки морского дна у Северных Марианских островов для предварительных исследований. Это вторая судебная неудача администрации в попытках начать глубоководную добычу в Тихом океане, сообщает BBC News.

Недостатки оценки биоразнообразия

Окружной судья Джилл Айко Отаке постановила, что Национальная служба морского рыболовства США, предоставившая экспертное заключение для продажи прав на аренду, и Говард Латник, названный ответчиком как руководитель ведомства, надзирающего за службой, не рассмотрели возможные последствия после выдачи прав на аренду.

Такие права должны были позволить арендаторам лишь предварительное обследование морского дна. В то же время в дальнейшем они могли бы открыть путь к непосредственной добыче на дне океана. Суд отметил, что оценка биоразнообразия, на основании которой планировалось согласовать продажу, не учитывала потенциальное воздействие такой добычи.

Администрация планировала выставить права на аренду участков у Северных Марианских островов на продажу 16 декабря 2026 года. Группы, подавшие иск, заявляли о риске длительного ущерба океанской экосистеме. Кампанийцы также выразили обеспокоенность возможным воздействием на морских черепах; кожистая черепаха внесена в перечень видов, находящихся под угрозой исчезновения, согласно американскому закону.

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Продажа у Американского Самоа

Ранее суд вынес аналогичное решение относительно запланированной продажи прав на аренду морского дна вблизи Американского Самоа. Несмотря на первое решение администрация решила его не признавать и продала два права на аренду, охватывающие 13 млн гектаров морского дна. Противники добычи заявили, что будут оспаривать эту продажу.

Глубоководная добыча предусматривает сбор из илистых донных отложений полиметаллических конкреций — камней размером с картофелину, залегающих на глубине более 4 тыс. метров. Они содержат никель, кобальт и марганец, которые используют в производстве электроники, батарей, солнечных панелей, ветряных турбин и электромобилей.

Ученые предупреждают, что этот процесс может повредить малоизученные глубоководные экосистемы: вместе с конкрециями оборудование извлекает организмы, живущие на них, в том числе кораллы и губки. В 2025 году более 2 тыс. ученых рекомендовали правительствам приостановить глубоководную разведку до проведения дальнейших исследований ее воздействия на океан. Эту позицию поддержали более 30 стран.

Правительство США заявляло, что стремится развивать глубоководную добычу для получения доступа к критически важным минералам и противодействия росту влияния Китая на ресурсы морского дна.

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