Федеральный апелляционный суд США постановил, что администрация президента Дональда Трампа превысила свои полномочия, когда в апреле удержала 73,5 млн долларов дорожного финансирования для штата Нью-Йорк. Средства не были предоставлены из-за отказа штата аннулировать часть коммерческих водительских удостоверений, выданных иностранным водителям.

Как сообщает Cyprus Mail, Министерство транспорта США обосновывало удержание денег результатами аудита. Ведомство заявило, что Нью-Йорк систематически незаконно выдавал коммерческие водительские удостоверения иностранным водителям.

Позиция апелляционного суда

Второй окружной апелляционный суд США пришел к выводу, что решение Министерства транспорта вышло за пределы его законных полномочий. Суд отметил, что подход ведомства противоречил принципам надлежащего уведомления, отступал от текста нормативных правил и недооценивал сложность требования, которое министерство считало очевидным.

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Иск подали власти штата Нью-Йорк после того, как федеральное ведомство удержало финансирование из-за невыполнения требований об отзыве определенных удостоверений. Представители министра транспорта Шона Даффи и губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул не стали сразу комментировать судебное решение.

Спор о водительских удостоверениях

Ранее штат заявлял, что потеря финансирования может создать риски для жителей Нью-Йорка. Министерство транспорта также угрожало удерживать дополнительно 147 млн долларов ежегодно. Власти штата утверждали, что аннулирование удостоверений помешает работе ключевых отраслей, зависящих от коммерческих водителей, и может вызвать нехватку водителей автобусов для школ и семей.

Нью-Йорк, Калифорния и другие штаты неоднократно оспаривали в судах решения администрации Трампа об удержании транспортного финансирования, обвиняя ее в политических мотивах. Ранее в этом году суд обязал Министерство транспорта продолжить выплаты для железнодорожного проекта Hudson Tunnel стоимостью 16 млрд долларов, который должен соединить Нью-Йорк и Нью-Джерси.

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