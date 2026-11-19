Федеральный суд в Бостоне, США, постановил, что администрация президента Дональда Трампа не может вводить ограничения для поставщиков медицинских услуг, получающих определённое федеральное финансирование на лечение ВИЧ. Эти условия запрещали бы поставщикам признавать гендерную идентичность трансгендерных пациентов или предоставлять им гендерно-аффирмативную медицинскую помощь, сообщает The Guardian.

Решение суда

Судья окружного суда США Уильям Янг поддержал национальные медицинские ассоциации в сфере ВИЧ и поставщиков медицинских услуг, которые оспорили условия грантового финансирования. Администрация ввела их после указа Трампа, запрещавшего федеральное финансирование того, что он называет гендерной идеологией.

В 165-страничном решении, вынесенном после судебного разбирательства без присяжных в сентябре, Янг отметил, что условия были направлены на подавление идей, которые администрация считала опасными. По мнению судьи, это нарушает Первую поправку к Конституции США, поскольку врачей фактически наказывали за признание существования трансгендерных людей и обращение к пациентам с использованием выбранных ими местоимений.

Янг, назначенный республиканским президентом Рональдом Рейганом, также указал на неконституционную дискриминацию по признаку пола, противоречащую Пятой поправке. Судья написал, что ограничения основаны на враждебности, ненависти и дискриминации.

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Условия программы помощи

Спорные требования касались Программы Райана Уайта по ВИЧ/СПИДу, которую Конгресс США создал в 1990 году для предоставления медицинской помощи людям с ВИЧ с низкими доходами и без страховки. В марте Управление ресурсов и услуг в сфере здравоохранения, подразделение Министерства здравоохранения и социальных служб США, добавило к грантам новые условия.

Согласно иску, поставщики должны были гарантировать, что средства будут поддерживать деятельность с определениями пола, основанными на биологической реальности, а не социальные или медицинские эксперименты. Истцы утверждали, что политика противоречит законодательному требованию программы обеспечивать комплексную медицинскую помощь пациентам с ВИЧ, которая исторически включала гормональную терапию для трансгендерных людей.

Министерство здравоохранения и социальных служб США не ответило на запрос о комментарии. Адвокаты истцов, среди которых Американская академия медицины ВИЧ, также не предоставили комментариев сразу.

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