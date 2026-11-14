Федеральный суд США согласился закрыть иск о нарушении авторских прав против музыканта Ye, ранее известного как Канье Уэст, после достижения мирового соглашения с немецкой певицей и автором песен Алис Мертон. Она заявляла, что Ye без разрешения использовал семпл ее композиции Blindside в треке Gun to My Head, сообщает Rolling Stone.

Условия соглашения не раскрыли

Судья окружного суда США Фернандо Л. Энлье-Роча подписал постановление о закрытии дела. Условия мирового соглашения не обнародовали.

В документе от 6 ноября представители обеих сторон сообщили, что договорились урегулировать спор. Они отметили, что обратятся в суд с ходатайством о закрытии дела после выполнения условий соглашения.

Мертон подала иск в прошлом году. В нем она указывала, что не дала бы разрешение на использование ее музыки из-за истории антисемитских и расистских высказываний Ye. Певица также назвала себя прямой потомницей людей, переживших Холокост, и заявляла, что не хотела поступаться собственными убеждениями.

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Претензии относительно семпла

Согласно иску, в Gun to My Head использовали фрагмент Blindside, который охватывал значительную часть основной мелодии композиции. В треке также прозвучала вокальная запись первой строки песни Мертон.

Мертон утверждала, что до первой презентации трека на мероприятии, посвященном Vultures, в декабре 2023 года Ye не запрашивал разрешение на семпл. По ее версии, 15 февраля 2024 года с ней связалась компания, занимавшаяся получением разрешений для Ye, а через несколько недель она отказала, объяснив, что ценности музыканта противоречат ее ценностям.

Gun to My Head не вошла в официальный треклист Vultures 2, выпущенного в августе 2024 года, но ненадолго появилась в цифровой делюкс-версии альбома и звучала на других мероприятиях. В иске Мертон также утверждала, что после отсутствия песни в основном треклисте поклонники Ye обвиняли ее в отказе разрешить семпл и отправляли угрозы убийством.

Дело о Hurricane

Это не первый спор об использовании Ye чужой музыки на мероприятиях с прослушиванием. В мае присяжные признали его и связанные с ним компании ответственными за нарушение авторских прав из-за семпла в ранней версии песни Hurricane. Общая сумма присужденной компенсации по тому делу составила 438 558 долларов.

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