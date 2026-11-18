17 ноября федеральный апелляционный суд в Вашингтоне отклонил просьбу администрации президента Дональда Трампа приостановить решение, запрещающее Пентагону увольнять трансгендерных военнослужащих, подавших иск. Как сообщает The Independent, предписание распространяется на 27 действующих военнослужащих.

Решение апелляционного суда

Коллегия из трех судей Апелляционного суда округа Колумбия приняла решение большинством в два голоса против одного. Администрация просила отложить исполнение судебного постановления от 1 июня, поскольку планирует обратиться в Верховный суд США.

Судья Роберт Уилкинс отметил, что правительство не доказало, будто дальнейшая служба истцов нанесет государству непоправимый ущерб или будет представлять угрозу национальной безопасности. Он также подчеркнул, что июньское постановление было более узким, чем судебный запрет, действие которого Верховный суд США приостановил в прошлом году по другому делу.

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Кого касается запрет

Решение не позволяет Пентагону увольнять действующих военнослужащих, участвующих в иске, однако не открывает возможности для набора новых трансгендерных рекрутов. В июне судьи Роберт Уилкинс и Джудит Роджерс пришли к выводу, что политика Пентагона была направлена на исключение военнослужащих со службы на основании их гендерной идентичности.

В марте 2025 года окружная судья Ана Рейес постановила, что указ Трампа об исключении трансгендерных военнослужащих со службы, вероятно, нарушает их конституционные права. В январе 2025 года Трамп подписал указ, в котором утверждалось, что сексуальная идентичность трансгендерных военнослужащих вредит боеготовности. После этого министр обороны Пит Хегсет ввел политику, предусматривающую презумпцию несоответствия лиц с гендерной дисфорией требованиям к военной службе.

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