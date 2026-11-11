Токийский окружной суд в Японии отклонил иск предпринимателя Юсаку Маэдзавы против Meta Platforms и ее японского подразделения из-за фальшивой рекламы в Facebook и Instagram, где без разрешения использовались его имя и изображение.

Судья Наоюки Иваи отклонил требования Маэдзавы о судебном запрете и возмещении ущерба. В то же время суд признал, что такие объявления нарушали право предпринимателя на коммерческое использование его образа — право, защищающее коммерческую ценность известных людей.

Позиция суда в отношении Meta

Как сообщает The Japan Times, судья отметил, что Meta является лишь оператором платформы и не участвует непосредственно в размещении публикаций. Суд также пришел к выводу, что после мер, принятых компанией, нет риска того, что фейковые объявления останутся без надлежащего реагирования, а потому необходимости в судебном запрете нет.

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Объявления о фиктивных инвестициях

Согласно решению суда, по меньшей мере с июня 2023 года в Facebook и Instagram распространяли рекламу фиктивных инвестиционных услуг с использованием имени и образа Маэдзавы. Это решение считают первым судебным выводом в Японии относительно того, нарушает ли фейковая реклама, имитирующая знаменитостей, их права.

Адвокат Маэдзавы назвал вердикт крайне разочаровывающим и заявил, что предприниматель рассматривает возможность апелляции. Пострадавшие от инвестиционного мошенничества, связанного с такой рекламой, подали иски о возмещении ущерба против Meta и ее японского подразделения в шесть окружных судов Японии. В октябре Йокогамский окружной суд также отклонил аналогичное требование.

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