Суд в Боготе 8 сентября временно обязал удалить из официального Instagram президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи видео, в которых он выступал на фоне мешков для тел после операций сил безопасности против вооруженных группировок. Решение было принято после обращения депутата Сантьяго Осорио Марина, сообщает France 24.

2 сентября де ла Эсприэлья опубликовал ролик из помещения, где находились 23 мешка для тел. Президент заявил, что во время операции против диссидентской группировки бывших Революционных вооруженных сил Колумбии были убиты 23 человека, которых он назвал террористами. Через два дня он разместил еще одно видео с четырьмя мешками для тел и заявил о ликвидации одного из лидеров парамилитарной группировки Conquering Self-Defence Forces of the Sierra Nevada.

Критика омбудсменки и правозащитников

Уполномоченная по правам человека Колумбии Ирис Марин Ортис раскритиковала такие публикации. Она заявила, что тела умерших не должны становиться фоном для публичных заявлений, а язык унижения и страха не должен быть языком государства. Представительница колумбийского Института исследований развития и мира Indepaz Хуана Кабесас заявила, что демонстрация тел дегуманизирует людей и легитимизирует насилие в отношении них.

Несмотря на судебное решение, президент продолжил публиковать подобные материалы. 21 сентября он выложил видео после операции против ACSN, а 25 октября — после операции против Армии национального освобождения Колумбии, известной как ELN.

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Сообщения о возможных внесудебных убийствах

Критику вызвала не только коммуникационная кампания президента, но и сообщения о возможных «ложноположительных результатах» — внесудебных убийствах гражданских лиц, которых силовики впоследствии выдают за участников вооруженных групп, погибших в боях. Специальная юрисдикция мира Колумбии зафиксировала 7 837 таких случаев в 1990–2016 годах.

Семья 18-летнего Рикардо Андреса Родригеса Мартинеса, которого убили 21 сентября во время операции против ACSN, утверждает, что он был гражданским наемным работником, а не участником группировки. 26 сентября Ирис Марин Ортис призвала провести тщательное расследование его гибели. Министерство обороны заявило, что установление обстоятельств дела относится к компетенции Генеральной прокуратуры и судебно-медицинских экспертов.

В середине октября ООН также раскритиковала подход администрации де ла Эсприэльи, отметив, что бюджет на 2027 год отдает приоритет безопасности, одновременно сокращая финансирование развития сельских районов, распределения земель и реинтеграции бывших бойцов.

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