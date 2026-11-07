По данным The Rio Times, суд в Арасуаи, штат Минас-Жерайс, Бразилия, наложил на Sigma Mineração, бразильское подразделение Sigma Lithium, штраф в размере 500 тысяч реалов в день. 28 сентября судья Эмилиу Гимарайнш Моура Нету установил, что компания не выполнила предыдущие требования суда, касающиеся жителей вблизи литиевой шахты Grota do Cirilo.

Иск против компании подала прокуратура штата Минас-Жерайс. В нем говорится о пыли, шуме и вибрациях, которые, по данным прокуратуры, влияют на общины Пиауи-Посу-Дантас, Понти-ду-Пиауи и Санта-Лузия. Суд обязал предприятие прекратить шумные ночные работы до проведения независимого аудита уровня шума, а также обеспечить четырем изолированным семьям постоянный доступ по дороге.

Штраф и доступ к дороге

Апелляционный суд штата 23 июля установил штраф в размере 500 тысяч реалов в день, ограничив его общую сумму 200 млн реалов. Начисление определили с 11 июня. По оценке прокуратуры по состоянию на 23 сентября, сумма штрафов уже превышала 80 млн реалов, однако в сентябрьском решении суд не назвал окончательную сумму.

Судья отклонил вариант подъездной дороги компании, поскольку, по оценке суда, он оставлял семьи под рисками, связанными с добычей. Он также приказал убрать ворота и другие барьеры. Компании дали 15 дней, чтобы подтвердить уплату штрафа и устранить нарушения.

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Прокуратура заявила, что собственный мониторинг Sigma зафиксировал превышение допустимого уровня шума в 67,2% дневных и 87,5% ночных измерений.

Добычу возобновили в октябре

Sigma Lithium, акции которой торгуются на Nasdaq под тикером SGML, заявила о возобновлении производства на шахте в начале октября после судебной защиты ее операционных и добывающих лицензий. В третьем квартале компания произвела 7293 тонны концентрата оксида лития, а с момента возобновления до 30 октября — 9 тысяч тонн высокосортного концентрата.

Компания сообщила, что ее валовая выручка в третьем квартале составила 23 млн долларов США, что на 23% меньше, чем годом ранее. Судья планирует 18 ноября осмотреть дорогу, которой пользуются семьи, отвалы породы возле домов и движение грузовиков. Выезд на место инициировала сама Sigma.

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