Федеральный суд в штате Пара 23 октября обязал правительство Бразилии обеспечить транспорт для представителей коренных народов по всей стране, чтобы они могли проголосовать во втором туре президентских выборов 25 октября. Об этом сообщает The Hindu.

Решение суда

В постановлении отмечается, что географическая удаленность в сочетании с отсутствием доступного транспорта может сделать формально признанное право невозможным для реализации на практике. Решение касается участия представителей коренных народов в голосовании, запланированном на воскресенье.

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Позиция APIB

Организация Articulation of Indigenous Peoples of Brazil, известная как APIB, заявила: «Государство приносит избирательную урну в лес, но не привозит избирателя к избирательной урне». В материале отмечается, что во втором туре президентских выборов будут соревноваться президент Лула и Флавио Болсонару.

Суд подчеркнул, что нехватка доступного транспорта вместе с большими расстояниями может препятствовать реализации избирательного права. Постановление предусматривает, что правительство должно обеспечить возможность голосования для коренных народов по всей Бразилии.

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