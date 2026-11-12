Суд первой инстанции в Брюсселе, Бельгия, признал необоснованным арест платежей за маршрутное обслуживание, причитающихся Польскому агентству аэронавигационного обслуживания. Суд также отменил постановление, на основании которого Pfizer наложила арест на эти средства, сообщает Polsat News со ссылкой на польское Министерство здравоохранения.

Платежи через EUROCONTROL

Речь идет о платежах за маршрутное обслуживание, которые взимаются через EUROCONTROL. Спор связан с требованиями Pfizer к Польше относительно контракта на закупку вакцин против COVID-19.

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Средства агентства

Согласно позиции суда, средства от маршрутных сборов принадлежат Польскому агентству аэронавигационного обслуживания, а не Государственному казначейству Польши. Суд отметил, что агентство является отдельным юридическим лицом, имеет собственное имущество и самостоятельно ведет финансовую деятельность.

Агентство не отвечает по обязательствам Государственного казначейства, поэтому его средства не могут использоваться для удовлетворения требований Pfizer. В польском Министерстве здравоохранения заявили, что решение подтверждает позицию страны: причитающиеся агентству платежи не должны были быть предметом взыскания в споре, стороной которого оно не является.

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