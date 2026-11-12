В австралийском Дарвине суд рассмотрел доводы относительно наказания гражданина Ирландии Стивена Роша, который признал вину в попытке воспрепятствовать правосудию. Он помог беглецу Хуссейну Чамасу, осуждённому по делу о крупных партиях наркотиков, добраться из Сиднея до Северной территории, откуда тот пытался покинуть страну на яхте.

Как сообщает ABC News, Рош забрал Чамаса в Сиднее и проехал с ним 4680 километров на арендованном фургоне в регион Восточный Арнем-Ленд. По данным суда, Чамас до этого воспользовался поддельными документами, чтобы сбежать из реабилитационного центра, куда его направил суд.

Попытка бегства на яхте

Во время четырёхдневной поездки фургон сломался, поэтому мужчин отбуксировали в Нхулунбай. После прибытия на полуостров Гоув Чамаса должна была забрать яхта, ожидавшая неподалёку от местного пляжа. Он был задержан патрулём Австралийской пограничной службы в Арафурском море вместе с двумя другими людьми.

В августе Чамаса заключили в тюрьму как минимум до 2030 года после того, как он признал вину в сговоре с целью импорта коммерческого количества метамфетамина и торговле коммерческим количеством кокаина.

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Позиции сторон

Прокурор Хади Мазлум заявил, что преступления такого характера наносят удар по системе правосудия, а лишение свободы является единственным надлежащим наказанием. По его словам, Рош осознавал, что помогает другому человеку незаконно покинуть Австралию.

Защитник Иан Роботтем просил не назначать Рошу дальнейшего лишения свободы. Он сослался на четыре месяца и три дня, которые его клиент уже провёл под стражей в тюрьме Холтзе, а также на тяжёлую травму спины, тревожность и депрессивные состояния. Прокурор согласился, что проблемы с физическим и психическим здоровьем могут сделать дальнейшее заключение более тяжёлым, но отметил, что это не устраняет необходимости наказания.

Судья Мередит Дей Хантингфорд заявила, что рассмотрит доводы сторон в этом сложном деле перед вынесением приговора 1 декабря.

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