Федеральный судья во Флориде Джеффри Кунц отказался отклонить иск президента США Дональда Трампа против BBC о клевете. Трамп требует от британского общественного вещателя не менее 10 млрд долларов из-за смонтированных фрагментов его выступления. В то же время судья отклонил требование, касающееся недобросовестных торговых практик, сообщает The Hindu.

Позиция суда

Судья Кунц пришел к выводу, что Трамп правдоподобно обосновал возможный ущерб своей репутации. По мнению суда, истец также правдоподобно заявил, что BBC знала или должна была знать о вводящем в заблуждение характере видеофрагмента. В то же время это решение не означает, что Трамп уже доказал свои требования по существу.

Президент США назвал решение суда большой победой в публикации в социальных сетях. BBC не сразу ответила на запрос Reuters о комментарии.

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Суть претензий

Иск, поданный в декабре в федеральный суд Флориды, касается смонтированных фрагментов речи Трампа. По утверждению истца, BBC соединила фрагмент, в котором он призывал сторонников идти к Капитолию, с другим, где он употребил выражение «fight like hell», но не включила отрывок с призывом к мирному протесту.

Смонтированную запись показали в документальном выпуске программы Panorama незадолго до президентских выборов в США 2024 года, на которых победил Трамп. BBC ранее признала, что монтаж был вводящим в заблуждение, и принесла извинения президенту, однако отрицает ответственность за клевету. Утечка внутренней записки BBC, в которой эти правки назвали свидетельством возможной политической предвзятости, вызвала кризис у вещателя и отставки на высоком уровне.

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