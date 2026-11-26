Высший земельный суд Кёльна в Германии обязал Кёльнскую архиепархию выплатить 550 тысяч евро компенсации женщине, которая в детстве в течение нескольких лет подвергалась сексуальному насилию со стороны священника. Это самая высокая сумма компенсации, присужденная жертве сексуального насилия в Католической церкви, сообщает Der Spiegel.

Ответственность архиепархии

Апелляционный суд постановил, что архиепархия несет ответственность за действия священника, который совершал насилие над истицей, когда она была его приемной дочерью. Суд первой инстанции ранее полностью отклонил иск, посчитав, что священник действовал преимущественно как частное лицо.

Председатель судебной коллегии Ральф-Петер Зоссна заявил, что мужчина еще во время служения диаконом, до того как стал приемным отцом, установил контакт с девочкой, используя прикрытие церковной деятельности. По словам судьи, статус диакона создал ему репутацию, благодаря которой он смог получить приемных детей.

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Сумма к выплате

Из присужденных 550 тысяч евро должны вычесть 360 тысяч евро, которые женщина уже получила от Независимой комиссии Католической церкви по выплатам для признания. Таким образом, архиепархия должна выплатить еще 190 тысяч евро.

Истица требовала не менее 830 тысяч евро. Суд учел продолжительность насилия, количество отдельных эпизодов и их тяжесть. Судья также отметил, что женщина перенесла два аборта, один из которых — без ее ведома, что привело к выраженному посттравматическому стрессовому расстройству.

Священник в 2022 году был приговорен к 12 годам лишения свободы за 110 эпизодов сексуального насилия в отношении девяти других потерпевших. Преступления против этой истицы к тому времени уже не могли преследоваться из-за истечения срока давности. Суд не разрешил кассационное обжалование решения, однако стороны все еще могут подать жалобу.

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