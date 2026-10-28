Суд по трудовым спорам в Найроби, Кения, отказался заключить в тюрьму посла Саудовской Аравии Халида бин Абдуллу Аль-Салмана по делу о компенсации бывшему сотруднику посольства. Судья Хеллен Василва постановила, что дипломатический иммунитет не позволяет вызвать посла для возможного заключения под стражу по решению, вынесенному против посольства, сообщает Nation Kenya.

Компенсация остается в силе

В то же время суд не отменил решение от 19 июля 2019 года в пользу Абдикадира Мохамеда Абдуллахи, также известного как Абдикадир Мохамед. Судья отметила, что оно не было обжаловано. В 2019 году суд признал увольнение Абдуллахи несправедливым, установив, что оно было связано с жалобой сотрудника на задолженность по заработной плате.

Посольство обязали выплатить бывшему сотруднику 310 282 доллара США и 54 тыс. саудовских риалов до 19 сентября 2019 года. Если выплата не была произведена к этому сроку, на сумму должны были начисляться 14% годовых с 5 февраля 2015 года — дня подачи иска — до полного расчета. Также Абдуллахи присудили 1 042 540,70 кенийских шиллингов судебных расходов.

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Заявление в отношении посла

В сентябре 2025 года Абдуллахи попросил суд вызвать посла и заключить его в тюрьму на шесть месяцев или на иной определенный судом срок за предполагаемое неисполнение решения. Он также просил обратить взыскание на имущество посольства как альтернативный способ добиться исполнения решения.

Представители дипломатической миссии возражали против заявления, ссылаясь на дипломатический иммунитет и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Они также утверждали, что ответчиком по первоначальному делу должно было быть Королевство Саудовская Аравия, а не посольство.

Судья Василва разграничила действительность решения 2019 года и способ его исполнения. Она указала, что заявитель мог попросить суд обязать посольство объяснить, почему принудительное исполнение не должно состояться, вместо того чтобы добиваться ордера на арест посла. Суд не присудил расходов по этому заявлению, поэтому каждая из сторон будет оплачивать собственные юридические расходы.

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