Суд Кении по вопросам окружающей среды и земельных споров обязал стороны обменяться документами и установить, касаются ли четыре судебных производства одного и того же спорного земельного участка возле Тхиндигии в округе Киамбу. Суд должен решить, объединять ли эти дела, рассматривать их вместе или отдельно.

Как сообщает Nation Kenya, спор относительно поместья Kasarini Estate продолжается 17 лет и связан с конкурирующими зарегистрированными титулами на землю. В парламентских материалах стоимость спорных 933,9 акра оценивалась более чем в 100 млрд кенийских шиллингов.

Претензия семьи

Семья Mbari ya Mbogo утверждает, что ее предок Мбого Вайнайна приобрел эту землю у общины доробо в 1930 году по бартерному соглашению, предусматривавшему 2 тыс. коз и крупный рогатый скот. По версии семьи, соглашение не было оформлено письменно.

В мае 2023 года сенатор от Киамбу Карунго Тангва подал в Сенат петицию от имени Mbogo’s Family Welfare Group. В документе содержалась просьба расследовать предполагаемое незаконное отчуждение земельных участков с номерами LR 7153/1, 7153/2 и 7153/R, также известных как LR 12825, а также утверждения о подделке документов и лжесвидетельстве.

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Семья заявляет, что впоследствии потеряла контроль над землей после сделок, связанных с колониальными поселенцами поместья Kasarini Estate и кооперативом Kasarini Farmers’ Co-operative Society Limited. Другие стороны отвергают претензии на наследственное право собственности и ссылаются на зарегистрированные титулы.

Параллельные иски

Национальная земельная комиссия Кении рассматривала жалобу об исторической земельной несправедливости, однако в марте 2019 года отклонила ее из-за наличия связанных судебных дел. Комиссия отмечала, что проверки требуют обстоятельства приобретения земли разными сторонами и законность существования кооператива, но не определяла законного владельца участка.

Отдельный иск 2009 года касался возвращения земли и аннулирования титулов. В марте 2023 года суд отказал семи заявителям, действовавшим от имени Kasarini Farmers’ Co-operative Society и Karani Self Help Group, в возобновлении этого производства из-за недостаточного объяснения задержки.

Еще одно дело в 2026 году подала Ndunde Investments Limited, заявившая о манипуляциях с земельными записями и создании перекрывающихся титулов, в том числе в отношении LR 13316. Компании Pamat Enterprises Limited и Wiyan Properties Limited оспаривают эти утверждения, настаивают на законности приобретения своих прав и подали встречный иск. Следующее заседание назначено на 27 января 2027 года.

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