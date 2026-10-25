Суд в Лахоре, Пакистан, отказал в освобождении под залог Субхану Али, задержанному по делу об ограблении банка. Полиция утверждает, что подозреваемый якобы совершил преступление после получения задания во время игры в PUBG.

Обстоятельства дела

Как сообщает Dawn, ходатайство о залоге рассматривал дополнительный окружной и сессионный судья Сарфраз Ахмад. Полиция района Саут-Кантонмент зарегистрировала дело об ограблении банка в районе Бхатта-Чоук. По данным правоохранителей, из банка похитили 700 тысяч рупий.

По версии полиции, после ограбления мужчина отправился в свой недостроенный дом. Правоохранители заявили, что изъяли там деньги, которые считают похищенными, автомобиль и оружие, которое считают орудием преступления.

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Позиция суда и защиты

В решении судья отметил, что вменяемое подозреваемому правонарушение подпадает под ограничения, предусмотренные статьей 497 Уголовно-процессуального кодекса Пакистана. Суд также указал на наличие достаточных, по его мнению, материалов, которые предварительно связывают Субхана Али с предполагаемым преступлением.

Защитник заявлял, что подозреваемый имеет психическое заболевание и психотическое расстройство. Суд отклонил этот аргумент, поскольку в материалах дела не было сведений о том, что компетентные органы признали мужчину психически нездоровым или имеющим психические расстройства.

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