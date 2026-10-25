Суд в Лахоре, Пакистан, приговорил двух членов общины ахмади по делу, которое в 2019 году открыло бывшее подразделение Федерального агентства расследований по киберпреступлениям. Одному из обвиняемых назначили до семи лет строгого тюремного заключения, другому — три года лишения свободы.

Как сообщает Dawn, дополнительный окружной и сессионный судья Нусрат Али Сиддики Малик приговорил мужчину из Хафизабада, обозначенного в материалах как S, к семи годам лишения свободы по статье 11 Закона о предотвращении электронных преступлений, еще к семи годам по статье 295-A Уголовного кодекса Пакистана и к трем годам по статье 298-C.

Его также оштрафовали на 100 тысяч, 100 тысяч и 50 тысяч пакистанских рупий соответственно. Суд постановил, что все назначенные S сроки наказания будут отбываться одновременно.

Приговор второму обвиняемому

Мужчину из Лахора, обозначенного как Z, приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 50 тысяч рупий по статье 298-C. На момент оглашения решения он находился под залогом, однако после приговора его взяли под стражу.

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Третьего обвиняемого, обозначенного как M, объявили скрывающимся от правосудия. Федеральное агентство расследований зарегистрировало дело на основании жалобы Мухаммада Ирфана.

Материалы WhatsApp-группы

По версии обвинения, в WhatsApp-группе Sindh Salamat распространялись материалы, которые оно считало богохульными, а также перевод Корана, названный в жалобе оскверненным. Судья отметил, что судебно-технические выводы указывают: S создал группу 23 декабря 2018 года и был ее администратором.

Судья пришел к выводу, что S позволял участникам группы распространять запрещенные книги и поэтому отвечал за ее содержимое. В то же время обоих мужчин оправдали по статье 295-B, поскольку ни один из свидетелей не описал действий по осквернению, повреждению или неуважению к Корану.

Суд также отметил, что обвинение не предоставило богословских доказательств того, что сам перевод являлся осквернением. Согласно решению, Z не фигурировал в первоначальном заявлении, не был участником WhatsApp-группы, а экспертиза его телефона не выявила распространения материалов. Его осудили по статье 298-C на основании скриншотов чатов, извлеченных из телефонов сообвиняемых.

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