Судебный магистрат в Лахоре, Пакистан, освободил от дальнейшего рассмотрения дела мужчину, подозреваемого в нападении на работника АЗС. Работник, подавший жалобу, сообщил суду, что стороны достигли примирения и он не хочет продолжать дело, сообщает Dawn.

Инцидент на заправке

Инцидент произошел на АЗС в районе Джубили-Таун, куда подозреваемый приехал заправить автомобиль. Работник станции попросил его не курить на ее территории. После этого мужчина вышел из своего внедорожника, предположительно избил работника и покинул место происшествия.

Полиция задержала подозреваемого после того, как видео с камер наблюдения распространилось в социальных сетях. Правоохранители из района Чунг доставили его в суд и ходатайствовали о десятидневном содержании под стражей для допроса.

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Примирение сторон

Работник АЗС сообщил суду, что конфликт произошел из-за недоразумения, а стороны уже достигли договоренности. Судебный магистрат Али Амджид после этого освободил мужчину от дела и распорядился отпустить его.

Глава правительства провинции Пенджаб Марьям Наваз распространила видео, на котором работник АЗС, предположительно, дает пощечину задержанному, тогда как полицейский пытается его остановить. Она заявила, что никто не должен быть выше закона, а правосудие является правом каждого гражданина.

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