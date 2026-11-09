Суд короны в Саутуорке в Лондоне рассматривает вопрос о наказании комика Расселла Брэнда, которого на прошлой неделе признали виновным в одном эпизоде изнасилования и трёх сексуальных нападениях. Преступления, за которые он был осуждён, относятся к периоду между 2004 и 2009 годами.

Как сообщает Cyprus Mail, обвинение заявило в суде, что Брэнд использовал влияние и власть, связанные с его популярностью, для получения доступа к женщинам. Прокурор Риэл Карми-Джонс сказала, что это также укрепляло его убеждённость в безнаказанности.

Показания потерпевших

Одна из потерпевших, выступавшая из-за ширмы, заявила, что сексуальное нападение оставило её травмированной. По её словам, чувство стыда и мысли о том, могла ли она сделать что-то иначе, преследовали её более 20 лет.

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Другая потерпевшая в заявлении, зачитанном прокурорами, сказала, что ежедневно переживает последствия нападения. Она объяснила, что не решалась сообщить об этом, поскольку считала, что ей не поверят из-за славы, состояния и влияния Брэнда.

Позиция защиты и новое расследование

Адвокат Брэнда Иан Винтер заявил, что его подзащитный сейчас является «принципиально другим человеком» и давно изменился. Ранее Брэнд отрицал все обвинения и утверждал, что никогда не занимался сексом без согласия.

Суд также оправдал комика по двум другим обвинениям в изнасиловании и по обвинению в попытке непристойного нападения. Столичная полиция Лондона отдельно расследует ещё два сообщения о предполагаемых изнасилованиях, одно из которых, по её данным, касается девушки, которой на тот момент было 16 лет. Максимальное наказание за изнасилование в Великобритании — пожизненное заключение.

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