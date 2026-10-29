Апелляционный суд штата Виктория в австралийском Мельбурне должен объявить решение по апелляциям Эрин Паттерсон, осужденной за убийство трех человек после обеда с блюдом «говядина Веллингтон». Ее защита обжалует обвинительный приговор, а прокуратура требует пересмотреть срок до возможности условно-досрочного освобождения, сообщает Channel NewsAsia.

Апелляция на приговор

Паттерсон, которой 52 года, в прошлом году признали виновной в убийстве родителей ее мужа Дона и Гейл Паттерсон, а также его тети Хезер Уилкинсон. Присяжные установили, что в 2023 году она подала гостям в своем доме в сельском городе Леонгата блюдо, в которое были добавлены смертельно ядовитые грибы — бледные поганки.

Ее также признали виновной в покушении на убийство мужа Хезер Уилкинсон, пастора Иана Уилкинсона. После обеда он тяжело заболел, но позднее выздоровел. Мотив убийств остается неизвестным.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиции сторон

В августе адвокаты Паттерсон заявили в апелляционном суде, что во время рассмотрения дела произошла судебная ошибка. Они сослались на ряд нарушений, в том числе на «чрезмерно жесткий» перекрестный допрос и, по их мнению, несправедливые решения относительно допустимости доказательств.

Суд приговорил Паттерсон к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 33 года. Прокуратура обжаловала этот срок, назвав его явно недостаточным, и настаивает, что осужденная не должна иметь возможности выйти на свободу.

Судьи сначала должны решить, предоставить ли разрешение на апелляцию по обвинительному приговору. Если разрешение будет предоставлено, они могут отклонить апелляцию или удовлетворить ее, назначив новое рассмотрение дела либо оправдав Паттерсон. По апелляции прокуратуры суд может либо отклонить ее, либо удовлетворить и повторно определить наказание.

Читай нас в