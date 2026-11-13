Суд в Монголии признал двух граждан Китая виновными в умышленном повреждении охраняемого историко-культурного памятника — наскальной надписи Фэн Яньжаньшань Мин времен династии Хань. Инцидент произошел 2 ноября 2025 года в районе Делгерхангай аймака Дундговь в центральной части страны.

Как сообщает South China Morning Post, мужчины, обозначенные в материалах дела как Z.Y. и Z.Ch., непосредственно нанесли на скалу химические материалы для изготовления слепка. Их заметили местные жители, после чего полиция и должностные лица по охране культурного наследия изъяли оборудование и передали дело судебным органам.

Штрафы и компенсация

В сообщении прокуратуры аймака Дундговь от 15 апреля указано, что мужчин привлекли к ответственности по статье Уголовного кодекса Монголии об умышленном уничтожении или повреждении недвижимых исторических и культурных памятников. Местный суд оштрафовал каждого на 5,6 млн тугриков, или около 1554 долларов США.

Суд также обязал их совместно выплатить 9 млн тугриков компенсации за ущерб окружающей среде и культурному наследию. Ученый Гао Цзяньго рассказал изданию The Paper, что исследователи осмотрели памятник ранее в этом году и не обнаружили серьезных повреждений поверхности скалы.

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По его словам, после идентификации надписи в 2017 году экспедиции неоднократно обнаруживали на месте следы изготовления слепков и копирования надписи без разрешения.

Надпись времен династии Хань

Надпись Фэн Яньжаньшань Мин была высечена в 89 году нашей эры. Она посвящена военному походу генерала Доу Сяня против северных сюнну. Генерал поручил составить текст историку Бань Гу, автору «Книги Хань», который сопровождал экспедицию.

Местонахождение надписи веками оставалось неизвестным исследователям. В 2017 году совместная экспедиция Университета Внутренней Монголии и монгольского Университета Чингисхана расшифровала более 220 из более чем 260 китайских иероглифов на скале шириной 130 см и высотой 94 см. Это подтвердило, что надпись является утраченным памятником Бань Гу.

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