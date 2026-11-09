В Москве, России — государстве-агрессоре, Таганский районный суд назначил 21-летнему местному жителю Магомеду Гасанову 13 суток административного ареста по статье 19.3 Кодекса России об административных правонарушениях. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на издание «Осторожно, новости».

Обстоятельства дела

Гасанова задержали 7 ноября и доставили в Таганский отдел полиции. В составленном полицейскими протоколе утверждается, что он отказался показать паспорт и садиться в полицейский фургон.

Суд получил протокол 9 ноября и рассмотрел дело в тот же день. В суде Гасанов частично признал вину, однако отрицал, что не выполнял требования полицейских. По его словам, он «не сразу понял, что происходит».

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Задержания в Китай-городе

«Осторожно, новости» считает, что Гасанова задержали во время полицейских рейдов в районе Китай-города. Вечером 7 ноября возле парка «Горка» в Большом Спасоглинищевском переулке полиция задержала сотни подростков и молодых людей.

Задержанные сообщали, что в отделах полиции им предлагали заключить контракты на военную службу, а некоторым вручили повестки. 9 ноября в Басманный и Таганский районные суды поступило в общей сложности 12 протоколов о мелком хулиганстве или неповиновении полиции. Связаны ли эти дела с задержаниями в Китай-городе, пока неизвестно.

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