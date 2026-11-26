В России, государстве-агрессоре, Никулинский районный суд Москвы закрыл для публики и прессы слушания по уголовному делу журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина, сообщает Meduza. Его обвиняют в незаконном использовании персональных данных.

26 ноября суд начал рассмотрение дела. В начале заседания прокурор обратился к судье Константину Дубкову с ходатайством проводить слушания в закрытом режиме, сославшись на разглашение государственных данных и персональных данных должностных лиц. По данным Mediazona, судья удовлетворил ходатайство. Дальнейшее рассмотрение будет проходить без зрителей и журналистов.

Обвинения и домашний арест

Ролдугина арестовали 10 апреля 2026 года после обыска в редакции «Новой газеты». Ему предъявили обвинения в незаконном использовании и хранении персональных данных в составе группы лиц по предварительному сговору.

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По данным BBC Russia, Ролдугина могут обвинять в администрировании анонимного Telegram-канала «Больше, чем факт». Там, в частности, публиковались сведения о полетах частными самолетами Дмитрия Медведева, Алексея Мордашова и Владимира Евтушенкова. Журналист также писал об этих полетах в собственных расследованиях.

Позиция журналиста

В мае во время рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения Ролдугин частично признал вину. Он заявил, что использовал бота Sherlock для сбора данных, однако не считал это незаконным. Журналист также сказал, что действовал самостоятельно, а не в составе группы. В июне его перевели под домашний арест.

15 октября в рамках этого дела силовики провели обыск у главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Следственный комитет РФ допросил его в качестве свидетеля. В конце октября издание объявило о закрытии.

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