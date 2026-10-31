Высокий суд в Найроби, Кения, отклонил апелляцию врача, который добивался закрытия дела из-за длительного бездействия истцов. Это позволило семье Кэтрин Мумби Нгатии продолжить иск о предполагаемой медицинской халатности против врача и Nairobi Hospital, сообщает Nation Kenya.

Иск был подан в 2012 году Агнес Вакураей Нгатией и Питером Нгатией как распорядителями наследства умершей. Семья требует компенсации в связи со смертью женщины, утверждая, что она была связана с медицинской халатностью. Рассмотрение дела продолжается более 14 лет.

Почему суд не закрыл иск

Врач утверждал, что производство следует прекратить, поскольку семья более двух лет не предпринимала действенных шагов для продвижения дела. Он также заявлял, что длительная задержка осложняет защиту из-за возможного ухудшения памяти свидетелей и сбора доказательств.

Судья Линус Кассан установил, что дело не прекратилось автоматически: в материалах были зафиксированы действия истцов в пределах двухлетнего срока. В частности, 13 апреля 2022 года семья подала ходатайство о внесении изменений в иск. Его должны были рассмотреть в июле, а затем в сентябре 2022 года, однако тогда судебное дело, как сообщалось, было недоступно.

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Адвокаты семьи также обращались в канцелярию суда 16 февраля и 15 мая 2023 года с просьбой назначить дату слушания. Суд признал эти письма реальными попытками продолжить процесс. С мая 2023 года до судебного заседания 9 декабря 2024 года прошло около 19 месяцев, а не два года.

Сроки для дальнейшего рассмотрения

В то же время судья раскритиковал темпы, с которыми семья продвигала иск, и предупредил, что дальнейшее необоснованное бездействие может быть учтено, если врач вновь попросит закрыть дело. Суд также признал, что давность событий создает определенные трудности для защиты, однако врач не назвал конкретных недоступных свидетелей, утраченных документов или других невосполнимых потерь для своей позиции.

Заместителю регистратора предписано в течение семи дней вернуть материалы в суд нижестоящей инстанции и обеспечить их доступность. Стороны должны явиться в суд в течение 14 дней для получения процессуальных указаний, а ходатайство семьи от апреля 2022 года должно быть рассмотрено в течение 30 дней после этого. Основному делу предписано предоставить приоритетные даты слушаний.

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