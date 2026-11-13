Суд в Гааге 11 ноября постановил, что британская автомобильная компания JLR должна уничтожить цифровые документы, изъятые в офисах BYD в Нидерландах. Речь идет о материалах, полученных во время обыска в августе в рамках спора о предполагаемом нарушении прав интеллектуальной собственности, связанном с внедорожником BYD Ti 7, сообщает Electrek.

Штраф за невыполнение решения

JLR должна уничтожить изъятые файлы в течение 24 часов после вынесения решения. В случае задержки компании грозит штраф в размере 50 тысяч евро за каждый час просрочки, но не более 500 тысяч евро.

В течение суток после уничтожения документов JLR также должна предоставить BYD подтверждение от третьей стороны о том, что материалы были уничтожены. Среди изъятых данных были планы запуска модели и техническая информация. Суд также запретил JLR в дальнейшем предпринимать юридические действия на основании первоначального решения об изъятии документов.

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Спор вокруг дизайна Ti 7

JLR утверждает, что BYD Ti 7 является имитацией Land Rover Defender и нарушает права интеллектуальной собственности британского автопроизводителя. Компания также заявляет, что BYD разобрала Defender, чтобы изучить его технологии. В BYD настаивают, что сотрудничали с JLR до обыска, а их юристы заявили, что было изъято слишком много файлов.

По данным нидерландского издания Autoweek, на которое ссылается Electrek, суд учел, что JLR не нуждается в этих документах, поскольку Ti 7 еще не продается в Европейском Союзе. В то же время JLR уже начала отдельные судебные разбирательства по поводу возможного нарушения прав в Роттердаме и Гааге.

BYD Ti 7 доступен в Великобритании по цене от 47 995 фунтов стерлингов. Модель имеет семиместный салон, три электромотора и 1,5-литровый турбодвигатель с суммарной мощностью 402 л. с. Заявленный запас хода в полностью электрическом режиме по циклу WLTP составляет до 74 миль.

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