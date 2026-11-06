Федеральный высокий суд в Лагосе, Нигерия, назначил актрисе Дорис Огале залог в размере 30 млн найр по делу, касающемуся ее и основателя Mountain of Liberation and Miracle Ministry Криса Окафора. Актрисе предъявлены обвинения в киберпреследовании и по другим пунктам.

Как сообщает Premium Times Nigeria, судья Акинтайо Алуко обязал Огалу сдать свой заграничный паспорт регистратору суда. Она сможет покинуть место содержания под стражей после выполнения всех установленных судом условий.

Условия залога

Актриса должна предоставить двух поручителей, каждый из которых должен гарантировать сумму, эквивалентную залогу. По меньшей мере один поручитель должен владеть недвижимостью в штате Лагос и предоставить документы о регистрации земельного участка, заверенные регистратором земельных документов.

Поручителем также может быть высокопоставленный национальный представитель ее политической партии или авторитетное лицо. Оба поручителя должны подтвердить финансовую состоятельность, проживать в пределах юрисдикции суда, пройти проверку у регистратора и предоставить справки об уплате налогов за последние три года, а также по две недавние фотографии паспортного формата.

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Ограничения на время рассмотрения дела

Суд также запретил Огале делать электронные публикации, которые могут угрожать, запугивать или преследовать свидетелей обвинения. Судья обязал ее предоставить присяжное обязательство надлежащим образом вести себя и не допускать нарушений порядка в зале суда в течение рассмотрения дела.

Прокуратура просила отказать в залоге, заявив, что актриса намеренно не являлась на заседания 23 апреля и 9 июня, ссылаясь на болезнь. Сторона обвинения предоставила фотографии, которые, по ее утверждению, демонстрируют ее участие в политических мероприятиях, митингах, кампаниях, публичных собраниях и протестах в этот период. Защита настаивала, что предыдущие отсутствия Огалы были связаны с состоянием ее здоровья.

Адвокат Маршал Абубакар сообщил суду, что его подзащитная проходит лечение в больнице общего профиля в Аджегунле после гинекологической операции. Вынося решение, судья заявил, что учел право обвиняемой на личную свободу, а также необходимость защитить свидетелей и обеспечить ход процесса без вмешательства.

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