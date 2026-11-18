Высший земельный суд в Хамме, Германия, постановил, что стриминговый сервис Dazn должен частично вернуть абонентам уплаченные взносы. Суд удовлетворил иск Федерального союза центров защиты прав потребителей по поводу нескольких односторонних повышений стоимости действующих подписок в 2021 и 2022 годах, сообщает Der Spiegel.

Кого касается решение

Возврат средств будет касаться только абонентов, присоединившихся к коллективному иску, если решение вступит в законную силу. По данным организации по защите прав потребителей, к делу присоединились 8 800 человек.

Сумма в каждом случае будет зависеть от того, как долго человек платил повышенную цену. Также предусмотрено начисление процентов.

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Иск касался месячных и годовых подписок. В частности, Dazn повышал месячную стоимость абонемента с 11,99 евро до 14,99 евро, а затем — с 14,99 евро до 29,99 евро.

Условие об изменении цены признали недействительным

Суд рассматривал положение общих условий использования Dazn, которое позволяло сервису в одностороннем порядке корректировать цену. Это условие признали недействительным, поскольку оно было сформулировано неясно.

Решение еще не вступило в законную силу. Dazn и представители потребителей могут обратиться с кассационной жалобой в Федеральный суд Германии. Если решение станет окончательным, стороны должны представить письменные предложения по мировому соглашению. При отсутствии договоренности дело перейдет к дальнейшей процедуре, в рамках которой будет рассматриваться выплата излишне уплаченных средств.

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