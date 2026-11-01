Высокий суд Пешавара в Пакистане предоставил временное освобождение под залог десяткам активистов партии «Движение за справедливость» (PTI), задержанных по ордонансу о поддержании общественного порядка (MPO) после введения чрезвычайного положения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает Dawn.

Условия временного освобождения

Коллегия судей Сахибзады Асадуллы и Инамуллы Хана предоставила промежуточное облегчение по примерно 35 заявлениям, поданным Акбаром Шахом и десятками других задержанных. Большинство из них содержались в центральной тюрьме города Мардан.

Суд обязал заявителей предоставить по два поручительства на сумму 100 тысяч пакистанских рупий каждое. Они должны быть утверждены соответствующими заместителями окружных комиссаров. Следующее слушание назначено на 12 ноября.

Обжалование решений о задержании

Активисты оспаривают постановления об их задержании, которые преимущественно были выданы провинциальным департаментом внутренних дел на основании статьи 3 ордонанса Западного Пакистана о поддержании общественного порядка 1960 года.

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Суд подчеркнул, что промежуточное решение не означает оценки законности постановлений о задержании и не определяет, имеют ли заявители право на окончательное удовлетворение заявлений. Все вопросы, включая допустимость заявлений, остаются открытыми для дальнейшего рассмотрения.

Коллегия также обязала соответствующих заместителей окружных комиссаров представить отчеты с объяснением причин и обстоятельств задержания активистов. Суд отметил, что эти отчеты не поступили, несмотря на предыдущие распоряжения.

Адвокаты заявителей утверждали, что постановления о задержании были однотипными и не содержали конкретных оснований, описания отдельных инцидентов или индивидуальных действий задержанных. Суд также учел три предыдущих заявления, по которым другим задержанным предоставили аналогичное временное освобождение на таких же условиях поручительства.

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