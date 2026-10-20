Высокий суд Пешавара в Пакистане запросил ответы у правительства провинции Хайбер-Пахтунхва и высокопоставленных сотрудников полиции, в том числе генерального инспектора полиции, относительно содержания главы правительства провинции Сохаила Африди и других представителей PTI. Коллегия судей назначила рассмотрение нескольких исков на 3 ноября; до этой даты ответчики должны представить ответы, сообщает Dawn.

Исчезновения после введения губернаторского правления

Африди не видели с 11 октября, когда в Хайбер-Пахтунхве ввели губернаторское правление и чрезвычайное положение. На следующий день федеральный министр подтвердил, что Африди и некоторые члены его кабинета находятся под превентивным задержанием. Власти до сих пор не раскрыли местонахождение других политиков, о задержании или аресте которых заявляет PTI.

Иски также касаются исчезновения спикера провинциальной ассамблеи Бабара Салима Свати, депутатов Национальной ассамблеи Джунаида Акбара и доктора Амджида Али, провинциального министра Амджида Али Хана, депутатов провинциальной ассамблеи Икрамуллы и Аурангзеба Хана, а также бывшего главного министра Гилгит-Балтистана Мухаммада Халида Хуршида.

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Требования заявителей

Брат Африди Мухаммад Амир подал иск, заявив, что его брата похитили из резиденции главы правительства провинции. Его адвокат Башир Вазир утверждал в суде, что 11 октября примерно в 14:00 Африди незаконно задержали в резиденции, а затем оттуда увезли неизвестные вооруженные люди в масках в присутствии начальника полиции Пешавара.

Амир просит установить местонахождение, состояние и правовой статус Африди. Если он находится под стражей, заявитель просит доставить его в суд для проверки законности содержания. Он также требует отчет об обстоятельствах инцидента, мерах безопасности в резиденции и действиях полиции.

Двоюродный брат Бабара Салима Свати подал аналогичный иск. Его адвокат Инам Юсуфзай заявил, что 11 октября около 19:00 спикер предположительно был похищен из здания провинциальной ассамблеи неизвестными вооруженными людьми в масках. Заявители просят сохранить и проверить записи камер наблюдения, журналы безопасности и другие материалы, а также зарегистрировать заявление о правонарушении и провести беспристрастное расследование сообщений о похищении, исчезновении и незаконном содержании.

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