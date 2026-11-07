Коллегия Высокого суда Пешавара в Банну, Пакистан, предоставила временную защиту двум чиновникам, оспаривающим полномочия провинциальных органов переводить, назначать на должности и отстранять работников. Суд приостановил распоряжения об отстранении регионального муниципального служащего Банну Атикура Рехмана Балоча и переводе Инамуллы, заместителя директора департамента местного самоуправления и развития сельских районов. Об этом сообщает Dawn.

Временное решение суда

Дела рассматривала коллегия в составе судей Сабитуллы Хана и Аурангзеба Хана. Суд постановил сохранить существующее положение по обоим делам до вынесения окончательного решения.

Суд также направил предварительные уведомления ответчикам, среди которых администратор Секретариата развития территорий, секретарь и генеральный директор местного самоуправления, а также другие соответствующие органы. Им поручено предоставить свои объяснения в течение двух недель.

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Позиция истцов

Адвокат чиновников Пир Хамидулла Шах заявил, что 11 октября президент Пакистана ввел чрезвычайное положение и губернаторское правление в провинции Хайбер-Пахтунхва в соответствии со статьями 232 и 234 Конституции. По его словам, после этого федеральное правительство передало административный и оперативный контроль над 12 определенными районами, включая Банну, Секретариату развития территорий, администратором которого был назначен дополнительный главный секретарь.

Защита утверждает, что федеральное распоряжение предоставило премьер-министру полномочия переводить и назначать на должности провинциальных служащих в этих районах. В то же время, по словам адвоката, секретарь местного самоуправления 30 октября отстранил Балоча, а генеральный директор департамента местного самоуправления и развития сельских районов 15 октября перевел Инамуллу в генеральную дирекцию.

Адвокат считает, что эти решения были приняты с нарушением федерального распоряжения и без согласования с компетентным органом. Суд также вызвал на следующее заседание помощника генерального прокурора Таджа Мохаммада Хана и дополнительного генерального адвоката Захидула Хака.

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