Суд в Парагвае постановил взять под стражу отстраненного от должности президента Сантьяго Пенью. Судья Умберто Отазу постановил содержать его в штабе Полка президентского эскорта в Асунсьоне.

Как сообщает Anadolu Agency, решение было принято через несколько часов после того, как прокуратура официально предъявила бывшему главе государства обвинения в злоупотреблении доверием, незаконном обогащении через сделки в собственных интересах и фальсификации официальных документов. Пенья почти три часа отвечал на вопросы прокуроров в Генеральной прокуратуре, после чего его вернули под стражу военной полиции.

Импичмент и задержание

Пенью задержали поздно вечером в пятницу в частной резиденции. У дома собрались протестующие, которых разогнала полиция. Ночь он провел под охраной в штабе Полка президентского эскорта.

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В тот же день Сенат отстранил Пенью от должности за ненадлежащее поведение на посту и ненадлежащее исполнение обязанностей в связи с действиями его администрации во время финансового кризиса.

Крах Ueno Bank

Кризис начался 3 ноября, когда Центральный банк Парагвая вмешался в работу Ueno Bank из-за серьезной неплатежеспособности. После краха банка были заморожены депозиты 2,94 млн клиентов — почти половины населения страны. Среди вкладчиков были важные государственные учреждения и пенсионные фонды, в том числе государственный Институт социального обеспечения.

По версии прокуроров, администрация экс-президента разрешала размещать государственные средства в частном финансовом учреждении с высокими рисками сверх установленных законом пределов безопасности. Новый президент Педро Альяна, бывший вице-президент и член правящей партии «Колорадо», начал свой первый полный день на должности. Его администрация находится под давлением выполнить обещания о полной компенсации вкладчикам, стабилизировать финансовую систему и восстановить общественное доверие.

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