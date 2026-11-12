В Южной Корее суд обязал агентство Ador предоставить рекламные контракты по делу о возмещении ущерба на 33,1 млрд вон, или $24,8 млн. Документы необходимы для оценки заявленных агентством убытков в споре с бывшей участницей NewJeans Даниэль, ее матерью и бывшей гендиректоркой Ador Мин Хи Джин, сообщает Korea Herald.

Спор о документах

На седьмом слушании представители ответчиков вновь подняли вопрос о непредоставлении Ador рекламных контрактов. По их мнению, отсутствие документов затягивает разбирательство и может отложить возвращение Даниэль к работе в индустрии развлечений. Ador сослалось на ограничения конфиденциальности.

Суд постановил предоставить документы без задержки оценки размера ущерба. Ожидается, что слушания завершатся в январе. Сторона Даниэль утверждала, что длительный процесс оставляет ее карьеру в неопределенном состоянии. В то же время предположение о намеренном затягивании дела со стороны Ador остается спорным: контракт Даниэль уже расторгнут, а судебный процесс прямо не запрещает ей возобновить карьеру.

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Другие иски и контракты NewJeans

Спор происходит в преддверии решения суда первой инстанции по другому иску на 2 млрд вон, который Belift Lab, дочерняя компания Hybe, подала против Мин Хи Джин. Лейбл заявляет, что ее обвинения в том, что группа Illit скопировала стиль NewJeans, нанесли ущерб его репутации. Мин Хи Джин настаивает, что высказывала обоснованные опасения относительно творческого сходства.

Оба дела вновь привлекли внимание после публикации The New York Times от 5 ноября об эксклюзивных контрактах NewJeans, подписанных, когда все пятеро участниц были несовершеннолетними. В материале поднимались вопросы защиты молодых артистов, финансовых штрафов и использования голосов и внешности исполнительниц.

Суд в октябре 2025 года подтвердил действительность эксклюзивных контрактов участниц с Ador, а решение вступило в силу после того, как они не подали апелляцию. Hybe заявила, что положения о штрафах соответствуют правительственным стандартам, а дополнительное соглашение содержало защиту для несовершеннолетних. Мин Хи Джин оспаривает версию Hybe о переговорах, утверждая, что юридическая команда материнской компании готовила и редактировала соглашения и имела окончательные полномочия по их утверждению.

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