Суд в Краснодарском крае государства-агрессора России постановил конфисковать имущество первого вице-губернатора региона Игоря Галаса, его родственников и связанных с ним лиц. Общую стоимость активов оценили более чем в 970 млн рублей, или $11,8 млн.

Иск прокуратуры

Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на Interfax и заявление суда, иск подала Генеральная прокуратура России — государства-агрессора. В суде заявили, что Галас приобрел активы, стоимость которых значительно превышала его задекларированные доходы. По данным суда, чиновник оформлял имущество на родственников, чтобы скрыть право собственности, а также незаконно занимался частным бизнесом лично и через посредников.

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63 объекта недвижимости и автомобили

Суд отметил, что за более чем 18 лет государственной службы Галас и связанные с ним лица накопили 63 объекта недвижимости и автомобили. К иску вместе с Генпрокуратурой присоединились Федеральное агентство по управлению государственным имуществом России и Федеральная служба судебных приставов.

Игорь Галас работает в администрации губернатора Краснодарского края с 2015 года, где отвечал за региональные финансы и экономическую политику. В октябре 2025 года его повысили до должности первого вице-губернатора. За последний год уголовному преследованию также подверглись бывшие заместители губернатора края Андрей Коробка, Александр Власов и Александр Каинов.

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