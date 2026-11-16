Вахитовский районный суд Казани в России, государстве-агрессоре, оштрафовал политикессу Юлию Галямину на 2 тысячи рублей за неповиновение полиции по статье 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на проект правовой помощи «Слово защиты».

Задержание на вокзале

Галямину задержали на железнодорожном вокзале в Казани днем 14 ноября. Сначала полицейские составили в отношении нее административный протокол из-за отказа разблокировать телефон.

Правоохранители заявили, что хотели проверить устройство, поскольку считали Галямину человеком, который может быть причастен к экстремистской или террористической деятельности. В то же время политикессы нет в реестре террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

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Галямина сообщила, что приехала в Казань как туристка.

Версии полиции и политикессы

Согласно протоколу, политикесса размахивала руками, хватала полицейских за одежду, отталкивала их и пыталась сбежать. В документе указано, что это стало основанием для ее задержания. Галямина опровергла изложенную полицией версию событий.

Она находилась в полиции до судебного заседания 16 ноября. Юлия Галямина ранее была депутаткой муниципального совета московского района Тимирязевский. В сентябре 2022 года Министерство юстиции России внесло ее в реестр «иностранных агентов».

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